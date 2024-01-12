На фронті відбулося 64 бойові зіткнення за добу – Генштаб
Київ • УНН
Українські війська відбили 64 ворожі атаки, витримали авіаудари та ракетні обстріли, утримуючи свої позиції проти російського наступу в багатьох регіонах.
Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими оборонцями відбито 6 атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак.
На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції Cил оборони.
Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
ЗСУ завдали 2 авіаудари по ворогу за добу – Генштаб12.01.24, 07:12 • 44225 переглядiв