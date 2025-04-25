На фронте произошло 63 боевых столкновения, из них 19 на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
россияне обстреливали приграничные области и наносили авиаудары. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где продолжаются ожесточенные бои.
С начала суток на фронте произошло 63 боевых столкновения, тяжелой ситуация остается на Покровском и Курском направлениях. Также продолжаются бои на других направлениях фронта. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
От циничных обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Сеньковка Черниговской области; Княжичи, Малая Рыбица, Поповка, Середина Буда, Проходы, Славгород, Шалыгино, Белая Береза, Миропольское, Барановка, Рясное Сумской области. Авиационным ударам подверглись Проходы, Угроиды, Михайловка, Большой Прикол, Михайловское Сумской области
На Харьковском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Малая Волчья.
На Купянском направлении противник дважды атаковал позиции наших войск в районах Новой Кругляковки, боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз — в сторону Редкодуба, Новой Кругляковки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Нового и Торского. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Маркового.
На Торецком направлении сегодня противник атаковал шесть раз — в районе Дачного, Торецка и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки. Сейчас идут два боестолкновения.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 19 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка и в направлении Миролюбовки, Малиновки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 11 атак, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Вольного Поля, Отрадного. Авиаударам подверглись Богатырь и Алексеевка
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Гуляйполе.
На Ореховском направлении враг три раза пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка и Степное.
На Приднепровском направлении авиационным ударам подверглись Казацкое и Антоновка.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбивали 17 атак российских захватчиков, четыре боестолкновения еще продолжаются. Противник нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 13 КАБ, совершил 163 обстрела, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
За сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 48 крылатых ракет - Генштаб25.04.25, 07:58 • 44379 просмотров