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Калибр (семейство ракет)

На фронте произошло 63 боевых столкновения, из них 19 на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 352 просмотра

россияне обстреливали приграничные области и наносили авиаудары. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где продолжаются ожесточенные бои.

На фронте произошло 63 боевых столкновения, из них 19 на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 63 боевых столкновения, тяжелой ситуация остается на Покровском и Курском направлениях. Также продолжаются бои на других направлениях фронта. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

От циничных обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Сеньковка Черниговской области; Княжичи, Малая Рыбица, Поповка, Середина Буда, Проходы, Славгород, Шалыгино, Белая Береза, Миропольское, Барановка, Рясное Сумской области. Авиационным ударам подверглись Проходы, Угроиды, Михайловка, Большой Прикол, Михайловское Сумской области

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Малая Волчья.

На Купянском направлении противник дважды атаковал позиции наших войск в районах Новой Кругляковки, боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз — в сторону Редкодуба, Новой Кругляковки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Нового и Торского. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции Сил обороны  в направлении Маркового.

На Торецком направлении сегодня противник атаковал шесть раз — в районе Дачного, Торецка и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки. Сейчас идут два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 19 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка и в направлении Миролюбовки, Малиновки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 11 атак, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Вольного Поля, Отрадного. Авиаударам подверглись Богатырь и Алексеевка

- добавляют в Генштабе.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг три раза пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении авиационным ударам подверглись Казацкое и Антоновка.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбивали 17 атак российских захватчиков, четыре боестолкновения еще продолжаются. Противник нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 13 КАБ, совершил 163 обстрела, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

За сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 48 крылатых ракет - Генштаб25.04.25, 07:58 • 44379 просмотров

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