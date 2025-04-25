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Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
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На фронті відбулося 63 бойових зіткнення, з них 19 на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 602 перегляди

росіяни обстрілювали прикордонні області та завдавали авіаударів. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де тривають запеклі бої.

На фронті відбулося 63 бойових зіткнення, з них 19 на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 63 бойових зіткнення, важкою ситуація залишається на Покровському і Курському напрямках. Також тривають бої на інших напрямках фронту. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Сеньківка Чернігівської області; Княжичі, Мала Рибиця, Попівка, Середина Буда, Проходи, Славгород, Шалигине, Біла Береза, Миропільське, Баранівка, Рясне Сумської області. Авіаційних ударів зазнали Проходи, Угроїди, Михайлівка, Великий Прикіл, Михайлівське Сумської області

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку противник двічі атакував позиції наших військ в районах Нової Кругляківки, боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів — в бік Рідкодуба, Нової Кругляківки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Нового і Торського. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції Сил оборони  в напрямку Маркового.

На Торецькому напрямку сьогодні противник атакував шість разів — в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки. Зараз точаться два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Миролюбівки, Малинівки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 11 атак, вісім боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля, Одрадного. Авіаударів зазнали Багатир та Олексіївка

- додають у Генштабі.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог три рази намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку авіаційних ударів зазнали Козацьке та Антонівка.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали 17 атак російських загарбників, чотири боєзіткнення ще тривають. Противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 13 КАБ, здійснив 163 обстріли, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб25.04.25, 07:58 • 44932 перегляди

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