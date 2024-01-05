На фронте произошло 44 боевых столкновения за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские войска отбили 44 вражеские атаки на разных направлениях, потерпев ракетных, авиационных ударов и штурмовых действий.
В течение суток состоялось 44 боевых столкновения на передовой. В общем враг нанес 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
На Купянском направлении силы обороны отбили 2 атаки противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Бахмутском направлении Силами обороны отбито 3 атаки вблизи Богдановки, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники отбили 14 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении Силы обороны отбили 7 атак возле Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий.
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