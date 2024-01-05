На фронті відбулося 44 бойові зіткнення за добу – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські війська відбили 44 ворожі атаки на різних напрямках, зазнавши ракетних, авіаційних ударів та штурмових дій.
Упродовж доби відбулось 44 бойові зіткнення на передовій. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 7 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак біля Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
Загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій.
Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 362 тисячі04.01.24, 08:09 • 28435 переглядiв