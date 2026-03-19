$43.900.0550.520.11
В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
Орбан на саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины и отрицал связь с выборами - Politico
Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против России
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в Крыму
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
На фронте произошло 187 боевых столкновений, враг запустил более 5,1 тыс. дронов - Генштаб

Генштаб зафиксировал 187 боевых столкновений и массированные обстрелы позиций ВСУ. Враг применил 5176 дронов-камикадзе и сбросил 173 управляемые авиабомбы.

Всего с начала этих суток на фронте произошло 187 боевых столкновений. Враг задействовал для поражения 5176 дронов-камикадзе и совершил 2902 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 62 авиационных удара – сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5176 дронов-камикадзе и совершил 2902 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из них – с применением РСЗО. Нанес шесть авиаударов с применением 20 КАБ. На направлении зафиксировано два боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении противник 19 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Прилипка, Лиман, Старица, Волчанск, Тихое, Бочковое, Охримовка, Зыбино, Чугуновка, Фиголевка, Красное Первое. Одно штурмовое действие продолжается.

На Купянском направлении враг девять раз атаковал в сторону Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки. Три атаки продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали 16 штурмов оккупантов в районах Грековки, Надежды, Новомихайловки, Новосергиевки, Ольговки, Среднего, населенного пункта Коровий Яр, Дробышево, Заречного, Лимана, Дибровы и Твердохлебово. Одно штурмовое действие продолжается.

На Славянском направлении противник 12 раз пытался продвинуться вперед в сторону Закитного, Резниковки, Рай-Александровки и Платоновки. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении агрессор дважды пытался улучшить свое положение, атакуя в сторону Малиновки и Константиновки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, Новопавловка и Степановка. Одно штурмовое действие продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Белицкое, Сухецкое, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное и Новопавловка. Одна вражеская атака продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидирован 151 оккупант и 41 – ранен; уничтожены две боевые бронированные машины, 10 единиц автомобильного транспорта; повреждены 30 укрытий, пункт управления БпЛА, две пушки и восемь единиц автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 242 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах населенных пунктов Сечневое, Сосновка, Красногорское и Злагода. Одна атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое, Железнодорожное, Доброполье и Мирное. Два штурмовых действия продолжаются.

На Ореховском направлении противник один раз атаковал в сторону Степного.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

