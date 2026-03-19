ukenru
18:55 • 8750 перегляди
Ексклюзив
16:26 • 19408 перегляди
19 березня, 15:12 • 22445 перегляди
19 березня, 14:52 • 20686 перегляди
19 березня, 14:08 • 19629 перегляди
19 березня, 12:16 • 19693 перегляди
19 березня, 11:44 • 16938 перегляди
Ексклюзив
19 березня, 11:36 • 16648 перегляди
Ексклюзив
19 березня, 10:35 • 16710 перегляди
18 березня, 17:22 • 30182 перегляди
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
0м/с
79%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Музикант
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The Guardian

На фронті відбулось 187 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,1 тис. дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 2172 перегляди

Генштаб зафіксував 187 бойових зіткнень та масовані обстріли позицій ЗСУ. Ворог застосував 5176 дронів-камікадзе та скинув 173 керовані авіабомби.

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. Ворог задіяв для ураження 5176 дронів–камікадзе та здійснив 2902 обстріли, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 62 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5176 дронів–камікадзе та здійснив 2902 обстріли населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 85 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з них – із застосуванням РСЗВ. Завдав шести авіаударів із застосуванням 20 КАБ. На напрямку зафіксовано два боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця, Вовчанськ, Тихе, Бочкове, Охрімівка, Зибино, Чугунівка, Фиголівка, Красне Перше. Одна штурмова дія триває.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у бік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки. Три атаки тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 16 штурмів окупантів у районах Греківки, Надії, Новомихайлівки, Новосергіївки, Ольгівки, Середнього, населеного пункту Коровій Яр, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Діброви та Твердохлібового. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку противник 12 разів намагався просунутися вперед у бік Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки та Платонівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку агресор двічі намагався покращити своє положення, атакуючи в бік Малинівки та Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців у бік населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка та Степанівка. Одна штурмова дія триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Новопавлівка. Одна ворожа атака триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 151 окупанта та 41 – поранено; знищено дві бойові броньовані машини, 10 одиниць автомобільного транспорту; пошкоджено 30 укриттів, пункт управління БпЛА, дві гармати та вісім одиниць автомобільної техніки. Знищено або подавлено 242 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти дев’ять разів атакували в районах населених пунктів Січневе, Соснівка, Красногірське та Злагода. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів у районах населених пунктів Зелене, Залізничне, Добропілля та Мирне. Дві штурмові дії продовжуються. 

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував у бік Степового.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Сутички
Державний кордон України
Покровськ
Костянтинівка