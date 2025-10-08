$41.320.03
48.170.10
ukenru
18:01 • 7142 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
17:48 • 11587 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 9518 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
13:46 • 22364 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 36334 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 31589 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 29137 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26335 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22203 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 20093 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На фронте произошло 162 боевых столкновения, враг сбросил 113 управляемых бомб

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Оккупанты применили 1768 дронов-камикадзе и совершили 3238 обстрелов.

На фронте произошло 162 боевых столкновения, враг сбросил 113 управляемых бомб

В течение суток, 8 октября, на фронте произошло 162 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли 59 авиационных ударов, сбросив 113 управляемых бомб. Кроме этого, задействовали для поражения 1768 дронов-камикадзе и совершили 3238 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, передает УНН

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боевых столкновений. Противник нанес девять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 27 управляемых авиационных бомб и совершил 148 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 21 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Западного, Долгенького, в сторону Колодязного, Кутьковки, Отрадного, Двуречанского, Липцев. Бои до сих пор продолжаются в пяти локациях.

С начала Добропольской контрнаступательной операции россияне имеют уже более 12 тыс. потерь – Зеленский08.10.25, 21:30 • 928 просмотров

На Купянском направлении противник совершил шесть попыток наступления в районе Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Куриловки. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили шесть и сдерживают еще четыре штурмовых действия в районах населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дерилово, Карповка, Торское и в направлении Ольговки и Нового Мира.

На Славянском направлении враг семь раз атаковал в районах Ямполя, Дроновки и Григоровки.

С начала суток на Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении сегодня произошло 15 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Русиного Яра, Щербиновки, Плещеевки, Полтавки и в направлении Константиновки.

Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну08.10.25, 20:48 • 11594 просмотра

На Покровском направлении с начала этих суток противник 37 раз атаковал в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Красный Лиман, Лисовка, Разино, Новоекономическое, Миролюбовка, Дачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Балаган, Покровск, Филиал. Наши защитники сдерживают натиск противника, три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 122 оккупанта, из которых 87 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну пушку, два автомобиля, два мотоцикла, 20 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы специальной техники и один вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 24 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Поддубное, Сосновка, Филиал, Январское, Камышеваха, Вороне, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Полтавка, Малиновка. Еще восемь боевых столкновений продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении с начала суток произошло семь боестолкновений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного и в направлении Новоандреевки.

 Населенные пункты Степногорск и Лукьяновское подверглись авиационным ударам неуправляемыми ракетами.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили вражескую попытку продвинуться вперед в направлении Антоновского моста. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар по Приднепровскому.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В Генштабе также отметили воинов 40-й отдельной бригады береговой обороны, которые, по данным ведомства, эффективно уничтожают врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

В 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже 35 млрд долларов - Зеленский08.10.25, 20:17 • 1434 просмотра

Татьяна Краевская

Война в Украине
Украина