19:17 • 1164 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
18:01 • 9212 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48 • 12284 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38 • 10299 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 23082 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 36817 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 31920 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 29183 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 26364 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22225 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Ексклюзиви
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
На фронті відбулося 162 бойових зіткнення, ворог скинув 113 керованих бомб

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Окупанти застосували 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів.

На фронті відбулося 162 бойових зіткнення, ворог скинув 113 керованих бомб

Протягом доби, 8 жовтня, на фронті відбулося 162 бойових зіткнення. російські загарбники завдали 59 авіаційних ударів, скинувши 113 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, передає УНН

Деталі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав дев’ять авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіаційних бомб та здійснив 148 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 21 раз атакував на Південно–Слобожанському напрямку в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, у бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців. Бої досі тривають у п’яти локаціях.

Від початку Добропільської контрнаступальної операції росіяни мають уже більш ніж 12 тис. втрат – Зеленський 08.10.25, 21:30 • 1054 перегляди

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб наступу в районі Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Курилівки. Три бойові зіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили шість і стримують ще чотири штурмові дії в районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.

На Слов’янському напрямку ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Дронівки та Григорівки.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Русиного Яру, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.

Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну08.10.25, 20:48 • 12287 переглядiв

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 37 разів атакував у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія. Наші захисники стримують натиск противника, три бойові зіткнення тривають досі.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну гармату, два автомобілі, два мотоцикли, 20 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки та один ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 24 атаки загарбників у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка. Ще вісім бойових зіткнень триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку від початку доби відбулося сім боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового та у напрямку Новоандріївки.

 Населені пункти Степногірськ і Лук’янівське зазнали авіаційних ударів некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили ворожу спробу просунутися вперед у напрямку Антонівського мосту. Крім того, окупанти завдали авіаційного удару по Придніпровському.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

В Генштабі також відзначили воїнів 40-ї окремої бригади берегової оборони, які за даними відомства, ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

У 2026 потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже 35 млрд доларів - Зеленський08.10.25, 20:17 • 1516 переглядiв

Тетяна Краєвська

Війна в Україні
Україна