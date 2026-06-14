На фронте произошло 118 боев, враг выпустил более 9 тысяч дронов — Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 118 боевых столкновений. Враг запустил 9 тыс. дронов и сбросил 238 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес три ракетных удара, применив три ракеты, совершил 85 авиационных ударов, сбросив 238 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 9054 дрона-камикадзе и совершил 3407 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск — говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара с применением шести КАБ, совершил 45 обстрелов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового вогня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Гранов, Волчанск, Старица и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Новоплатоновка, Куриловка.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 14 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Ямполя и в сторону Дробышево, Озерного, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны отражали 11 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Степановка. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Дорожное, Вольное, Кучеров Яр, Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 34 оккупанта, еще 21 – ранен; уничтожен склад ГСМ, склад боеприпасов, восемь единиц автомобильной и десять единиц специальной техники врага. Поврежден один пункт управления БпЛА, четыре единицы автомобильной и единица специальной техники, три артиллерийские системы, 98 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 295 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку в районе Александрограда.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе и в сторону Гуляйпольского, Горького, Верхней Терсы, Железнодорожного, Воздвижевки, Чаривного. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб обновил данные о потерях рф: минус 1440 солдат и 2132 дрона