На фронте 147 боев, враг применил 9,3 тыс. дронов - Генштаб

147 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 30 марта, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес ракетный удар одной ракетой, 70 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9355 дронов-камикадзе и совершил 3912 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Вольная Слобода Сумской области; Лесное, Покровское, Писанцы, Новоалександровка, Гавриловка, Подгавриловка, Христофоровка Днепропетровской области; Заливное, Копани, Гуляйпольское, Чаривное, Марьяновка, Софиевка, Зоривка, Воздвиженское, Широкое, Долинка, Гуляйполе, Мирное, Заречное Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава и пункт управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 111 обстрелов, из которых четыре – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Вильча и в сторону Зыбино и Охримовки.

На Купянском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Новая Кругляковка, Богуславка, Новоплатоновка и Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Чернещина, Лиман и Новосергиевка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Рай-Александровки, Платоновки, Закитного и Калеников.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две вражеские попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Федоровка Вторая и Николаевка.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Клебан-Быка, Степановки, Русиного Яра, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Удачное, Торецкое, Новоалександровка, Покровск, Новониколаевка, Беляковка, Молодецкое, Дачное, Филиал и Новопавловка, а также в сторону населенного пункта Анновка.

На Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Злагода, Терновое, Вишневое, Рыбное и Красногорское.

Десять атак оккупантов произошло за прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении в районах Доброполья, Зализничного, Варваровки, Еленоконстантиновки, Гуляйполя и Мирного.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

