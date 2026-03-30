На фронті 147 боїв, ворог застосував 9,3 тис. дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Минулої доби окупанти здійснили 147 атак, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Ворог застосував понад 9 тисяч дронів та авіабомби.

На фронті 147 боїв, ворог застосував 9,3 тис. дронів - Генштаб

147 боїв сталося на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському та Костянтинівському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 30 березня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав ракетного удару однією ракетою, 70 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9355 дронів-камікадзе та здійснив 3912 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Вільна Слобода Сумської області; Лісне, Покровське, Писанці, Новоолександрівка, Гаврилівка, Підгаврилівка, Христофорівка Дніпропетровської області; Заливне, Копані, Гуляйпільське, Чарівне, Мар’янівка, Софіївка, Зорівка, Воздвиженське, Широке, Долинка, Гуляйполе, Мирне, Зарічне Запорізької області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу та пункт управління безпілотними літальними апаратами окупантів.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 111 обстрілів, з яких чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вільча та в бік Зибиного й Охрімівки.

На Куп’янському напрямку агресор 12 разів атакував у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Нова Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Чернещина, Лиман та Новосергіївка.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки, Закітного та Калеників.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі спроби просунутися вперед у районах населених пунктів Федорівка Друга та Миколаївка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Степанівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Удачне, Торецьке, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Біляківка, Молодецьке, Дачне, Філія та Новопавлівка, а також у бік населеного пункту Ганнівка.

На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Злагода, Тернове, Вишневе, Рибне та Красногірське.

Десять атак окупантів відбулося минулої доби на Гуляйпільському напрямку у районах Добропілля, Залізничного, Варварівки, Оленокостянтинівки, Гуляйполя та Мирного.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

