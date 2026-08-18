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The Washington Post

На Филиппинах ученик застрелил одноклассника и учителя, после чего совершил самоубийство

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

В школе на территории кампуса университета Атенео-де-Замбоанга старшеклассник открыл стрельбу, убив одноклассника и учителя, после чего застрелился. Еще два человека получили ранения, полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

На Филиппинах ученик застрелил одноклассника и учителя, после чего совершил самоубийство

В школе на территории кампуса университета Атенео-де-Замбоанга на юге Филиппин ученик старших классов открыл стрельбу, в результате которой погиб его одноклассник, после чего нападавший покончил с собой. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местных чиновников, пишет УНН.

Детали

По словам мэра Замбоанги Хаймера Адана Оласо, нападавший был вооружен двумя видами огнестрельного оружия. Сначала он выстрелил в учителя, после чего ранил одноклассника, который погиб. Затем ученик застрелился. Еще два человека получили ранения.

Оласо также заявил, что нападавший, вероятно, носил нагрудную камеру, с помощью которой мог транслировать нападение. В то же время обстоятельства этого предположения в настоящее время устанавливает полиция.

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После стрельбы сотни учеников эвакуировали из здания школы в безопасное место. Школа расположена на территории кампуса университета, но имеет отдельную охраняемую территорию.

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы

Через несколько часов после инцидента полиция заявила, что ситуация находится под контролем. Родителей и опекунов учеников призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям администрации школы по поводу того, как забрать детей.

Власти в настоящее время устанавливают обстоятельства инцидента. Полиция предоставит проверенную информацию, если это необходимо, и призывает общественность воздержаться от распространения неподтвержденных сообщений, фотографий или видео, которые могут вызвать излишнее беспокойство

— заявил начальник национальной полиции Филиппин генерал Хосе Меленсио Нартатес-младший.

Он добавил, что безопасность и благополучие школьного сообщества остаются приоритетом для правоохранительных органов.

Стрельба произошла после того, как в июне в центре города Таклобан во время другого нападения погибли трое старшеклассников, а по меньшей мере 20 человек получили ранения. После этого полиция заявляла об усилении безопасности в школах по всей стране.

На Филиппинах преступления с применением огнестрельного оружия являются распространенными, в частности из-за незаконного оборота оружия, однако стрельба в школах происходит относительно редко.

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Степан Гафтко

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