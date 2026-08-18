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The Washington Post

На Філіппінах учень застрелив однокласника та вчителя, після чого скоїв самогубство

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

У школі на території кампусу університету Атенео де Замбоанга старшокласник відкрив стрілянину, вбивши однокласника та вчителя, після чого застрелився. Ще двоє людей отримали поранення, поліція встановлює обставини інциденту.

На Філіппінах учень застрелив однокласника та вчителя, після чого скоїв самогубство

У школі на території кампусу університету Атенео де Замбоанга на півдні Філіппін учень старших класів відкрив стрілянину, внаслідок якої загинув його однокласник, після чого нападник скоїв самогубство. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на місцевих чиновників, пише УНН.

Деталі

За словами мера Замбоанги Хаймера Адана Оласо, нападник був озброєний двома видами вогнепальної зброї. Спочатку він вистрілив у вчителя, після чого поранив однокласника, який загинув. Потім учень застрелився. Ще двоє людей отримали поранення.

Оласо також заявив, що нападник, імовірно, носив нагрудну камеру, за допомогою якої міг транслювати напад. Водночас обставини цього припущення наразі встановлює поліція.

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Після стрілянини сотні учнів евакуювали з будівлі школи до безпечного місця. Школа розташована на території кампусу університету, але має окрему охоронювану територію.

Поліція встановлює обставини стрілянини

Через кілька годин після інциденту поліція заявила, що ситуація перебуває під контролем. Батьків та опікунів учнів закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок адміністрації школи щодо забирання дітей.

Влада наразі встановлює обставини інциденту. Поліція надасть перевірену інформацію, якщо це необхідно, і закликає громадськість утримуватися від поширення непідтверджених повідомлень, фотографій чи відео, які можуть викликати зайве занепокоєння

– заявив начальник національної поліції Філіппін генерал Хосе Меленсіо Нартатес-молодший.

Він додав, що безпека та благополуччя шкільної спільноти залишаються пріоритетом для правоохоронців.

Стрілянина сталася після того, як у червні в центрі міста Таклобан під час іншого нападу загинули троє старшокласників, а щонайменше 20 людей отримали поранення. Після цього поліція заявляла про посилення безпеки у школах по всій країні.

На Філіппінах злочини із застосуванням вогнепальної зброї є поширеними, зокрема через незаконний обіг зброї, однак стрілянини у школах трапляються відносно рідко.

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Степан Гафтко

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