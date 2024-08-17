Киев • УНН
На энергетическом объекте в Киевской области найдено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть работника.
Тело 52-летнего слесаря обнаружили на энергетическом объекте в Киевской области, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
«... во время осмотра на энергетическом объекте обнаружено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть», - говорится в сообщении.
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