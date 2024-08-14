На Черниговщине энергетики обнаружили растяжку с гранатой возле линии электропередач

В Черниговской области энергетики Бобровицкого участка Нежинского РЭС обнаружили растяжку возле линии электропередачи, передает УНН со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Как отметили в компании, инцидент произошел 12 августа.

"В тот день на территории одного из сел на Бобровиччине мы должны были планово расчистить трассу линии электропередачи 10 кВ. Дойдя до неработающего предприятия, за его территорией в кусте бузины один из электромонтеров случайно увидел гранату. Кусочек лески, привязанной к ней, мы рассмотрели уже позже", - рассказал мастер Бобровицкого участка по эксплуатации электросетей №3 Нежинского РЭС Роман Шило.

В 2022 году территория этого села была оккупирована рашистами, поэтому, скорее всего, именно они оставили там "подарок" для украинцев.

Об опасной находке Роман Шило сразу же сообщил дежурному диспетчеру, а тот, в свою очередь, вызвал экстренные службы - спасателей и полицейских.

В компании отмечают, что на Черниговщине этот случай не единичный. Едва ли не каждую неделю наши коллеги в разных уголках области находят боеприпасы возле объектов электроснабжения, восстанавливают сети после обстрелов или выполняют свою работу прямо под обстрелами.