На Черниговщине энергетики обнаружили растяжку с гранатой возле линии электропередач

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

  •  90381 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  115424 просмотра
"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

  •  106935 просмотра
Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

  •  55548 просмотра
Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

  •  49214 просмотра
публикации
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

  •  104142 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

13 августа 2024, 07:59  •  168017 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  202670 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  189037 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  211203 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

  •  18855 просмотра
Чрезвычайно редкое явление: украинские полярники зафиксировали южное полярное сияние

Чрезвычайно редкое явление: украинские полярники зафиксировали южное полярное сияние

  •  29330 просмотра
Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

  •  102682 просмотра
На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

  •  79557 просмотра
Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

  •  74862 просмотра
Актуальное
На Черниговщине энергетики обнаружили растяжку с гранатой возле линии электропередач

На Черниговщине энергетики обнаружили растяжку с гранатой возле линии электропередач

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 13:18  •  6531 просмотра

Read in English

В Черниговской области работники Бобровицкого участка Нежинского РЭС нашли растяжку с гранатой возле линии электропередачи. Инцидент произошел 12 августа во время плановой расчистки трассы ЛЭП на территории ранее оккупированного села.

В Черниговской области энергетики Бобровицкого участка Нежинского РЭС обнаружили растяжку возле линии электропередачи, передает УНН со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Как отметили в компании, инцидент произошел 12 августа.

"В тот день на территории одного из сел на Бобровиччине мы должны были планово расчистить трассу линии электропередачи 10 кВ. Дойдя до неработающего предприятия, за его территорией в кусте бузины один из электромонтеров случайно увидел гранату. Кусочек лески, привязанной к ней, мы рассмотрели уже позже", - рассказал мастер Бобровицкого участка по эксплуатации электросетей №3 Нежинского РЭС Роман Шило.

В 2022 году территория этого села была оккупирована рашистами, поэтому, скорее всего, именно они оставили там "подарок" для украинцев.

Об опасной находке Роман Шило сразу же сообщил дежурному диспетчеру, а тот, в свою очередь, вызвал экстренные службы - спасателей и полицейских.

В компании отмечают, что на Черниговщине этот случай не единичный. Едва ли не каждую неделю наши коллеги в разных уголках области находят боеприпасы возле объектов электроснабжения, восстанавливают сети после обстрелов или выполняют свою работу прямо под обстрелами.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
chernigovЧернигов
Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют
  •  23019 просмотра

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
  •  56226 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
  •  104142 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
  •  58428 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Эксклюзив
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию
  •  57894 просмотра

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Эксклюзив
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
  •  53893 просмотра

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка
  •  48394 просмотра

Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка

Эксклюзив
Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"
  •  42657 просмотра

Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"

Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
13 августа 2024, 12:34  •  109560 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
13 августа 2024, 12:00  •  105787 просмотра

Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

Популярные

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

  •  49214 просмотра
Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

  •  55548 просмотра
"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

  •  106935 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  115424 просмотра
В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

  •  90381 просмотра

Публикации

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

  •  104142 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

13 августа 2024, 07:59  •  168017 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  202670 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  189037 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  211203 просмотра

Война

"Глаза" российской ПВО: украинские контрразведчики уничтожили вражескую РЛС "Каста"

"Глаза" российской ПВО: украинские контрразведчики уничтожили вражескую РЛС "Каста"

  •  3508 просмотра
На Черниговщине энергетики обнаружили растяжку с гранатой возле линии электропередач

На Черниговщине энергетики обнаружили растяжку с гранатой возле линии электропередач

  •  6932 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв: что известно

В Запорожье прогремел взрыв: что известно

  •  8562 просмотра
Омбудсмен: на совещании у Зеленского по курской области обсудили доступ представителей МККК и ООН

Омбудсмен: на совещании у Зеленского по курской области обсудили доступ представителей МККК и ООН

  •  18109 просмотра
Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

  •  22977 просмотра

политика

Рада собирается рассмотреть лишение изменников госнаград

Рада собирается рассмотреть лишение изменников госнаград

  •  1944 просмотра
Омбудсмен: на совещании у Зеленского по курской области обсудили доступ представителей МККК и ООН

Омбудсмен: на совещании у Зеленского по курской области обсудили доступ представителей МККК и ООН

  •  18109 просмотра
"Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур": Зеленский собрал совещание по курской области

"Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур": Зеленский собрал совещание по курской области

  •  16772 просмотра
Мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: Рада может на ближайшем заседании исправить законодательную коллизию

Мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: Рада может на ближайшем заседании исправить законодательную коллизию

  •  20904 просмотра
Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

  •  24439 просмотра

Война

"Глаза" российской ПВО: украинские контрразведчики уничтожили вражескую РЛС "Каста"

"Глаза" российской ПВО: украинские контрразведчики уничтожили вражескую РЛС "Каста"

  •  3508 просмотра
На Черниговщине энергетики обнаружили растяжку с гранатой возле линии электропередач

На Черниговщине энергетики обнаружили растяжку с гранатой возле линии электропередач

  •  6932 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв: что известно

В Запорожье прогремел взрыв: что известно

  •  8562 просмотра
Омбудсмен: на совещании у Зеленского по курской области обсудили доступ представителей МККК и ООН

Омбудсмен: на совещании у Зеленского по курской области обсудили доступ представителей МККК и ООН

  •  18109 просмотра
Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

  •  22977 просмотра

политика

Рада собирается рассмотреть лишение изменников госнаград

Рада собирается рассмотреть лишение изменников госнаград

  •  1944 просмотра
Омбудсмен: на совещании у Зеленского по курской области обсудили доступ представителей МККК и ООН

Омбудсмен: на совещании у Зеленского по курской области обсудили доступ представителей МККК и ООН

  •  18109 просмотра
"Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур": Зеленский собрал совещание по курской области

"Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур": Зеленский собрал совещание по курской области

  •  16772 просмотра
Мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: Рада может на ближайшем заседании исправить законодательную коллизию

Мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: Рада может на ближайшем заседании исправить законодательную коллизию

  •  20904 просмотра
Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

  •  24439 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  53572 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  146820 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  148130 просмотра

Экономика

100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф

100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф

  •  32304 просмотра
Продукты подешевели, в основном из-за овощей и яиц, но растут цены на масло и хлеб - эксперт

Продукты подешевели, в основном из-за овощей и яиц, но растут цены на масло и хлеб - эксперт

  •  23738 просмотра
Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

  •  33410 просмотра
Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

  •  28883 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  119021 просмотра

Киев

В Киеве резко растет заболеваемость COVID-19

В Киеве резко растет заболеваемость COVID-19

  •  12040 просмотра
В Киеве задержали мужчину, который через интернет продавал гранатометы

В Киеве задержали мужчину, который через интернет продавал гранатометы

  •  20871 просмотра
Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  29920 просмотра
В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

  •  41601 просмотра
В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

  •  41644 просмотра