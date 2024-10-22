На Донецком направлении высокая активность российской авиации - партизаны

Сегодня очень высокая активность российской авиации донецком направлении. Об этом сообщают партизаны АТЕШ, передает УНН.

«Российский самолет пролетел в сторону Донецка! Очень высокая активность российской авиации донецком направлении сегодня», - говорится в сообщении.

Как сообщают местные паблики, в Славянске и в Краматорске прогремели взрывы.

В Донецкой области армия рф атаковала Константиновку и еще три населенных пункта за ночь