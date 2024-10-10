В Донецкой области армия рф атаковала Константиновку и еще три населенных пункта за ночь

За сутки зафиксировано 2691 обстрел российских войск, ночью армия рф атаковала 4 населенных пункта в Донецкой области, повреждено 26 гражданских объектов, в том числе 23 жилых дома, ранен один человек в Ясной Поляне, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Один человек получил ранения в Донецкой области в результате российских атак. За минувшие сутки полиция зафиксировала 2 691 вражеский обстрел по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 10 населенных пунктов: города Курахово, Покровск, Торецк, поселок Кураховка, села Камышеваха, Александро-Калиново, Ступочки, Шахтерское, Щурово, Ясная Поляна", - сообщили в полиции в соцсетях.

Как отмечается, повреждены 26 гражданских объектов, из них 23 жилых дома. В частности:

▪️ В Ясной Поляне ударом российского дрона ранен гражданский человек.

▪️ На Александро-Калиново оккупанты сбросили авиа бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК - повредили 5 частных домов.

▪️ По Шахтерскому россияне ударили бомбой "УМПБ Д-30СН" - разрушениям подверглись 15 частных домов.

▪️ В Покровске вражеский дрон повредил частный дом.

▪️ В Курахово поврежден многоквартирный дом, в Кураховке - частное домохозяйство, в Камышевахе - хозяйственная постройка и трактор.

"Кроме того, сегодня ночью россия атаковала 4 населенных пункта - Константиновку, Дружковку, Белозерское и Доброполье. Информации о пострадавших не поступало. В Константиновке поврежден газопровод, в Белозерском - частный дом", - говорится в сообщении.

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