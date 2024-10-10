На Донеччині армія рф атакувала Костянтинівку і ще три населених пункти за ніч
Київ • УНН
За добу зафіксовано 2691 обстріл по 10 населених пунктах Донеччини. Пошкоджено 26 цивільних об'єктів, у тому числі 23 житлові будинки, поранено одну людину в Ясній Поляні.
За добу зафіксовано 2691 обстріл російських військ, вночі армія рф атакувала 4 населених пункти на Донеччині, пошкоджено 26 цивільних об'єктів, у тому числі 23 житлові будинки, поранено одну людину в Ясній Поляні, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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"Одна людина зазнала поранень на Донеччині внаслідок російських атак. За минулу добу поліція зафіксувала 2 691 ворожий обстріл по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Курахове, Покровськ, Торецьк, селище Курахівка, села Комишуваха, Олександро-Калинове, Ступочки, Шахтарське, Щурове, Ясна Поляна", - повідомили у поліції у соцмережах.
Як зазначається, пошкоджено 26 цивільних об’єктів, з них 23 житлових будинки. Зокрема:
▪️ У Ясній Поляні ударом російського дрону поранено цивільну особу.
▪️ На Олександро-Калинове окупанти скинули авіа бомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – пошкодили 5 приватних осель.
▪️ По Шахтарському росіяни вдарили бомбою "УМПБ Д-30СН" - руйнувань зазнали 15 приватних будинків.
▪️ У Покровську ворожий дрон пошкодив приватний будинок.
▪️ У Кураховому пошкоджено багатоквартирний будинок, у Курахівці – приватне домогосподарство, у Комишувасі - господарчу споруду й трактор.
"Крім того, сьогодні вночі росія атакувала 4 населених пункти – Костянтинівку, Дружківку, Білозерське і Добропілля. Інформації про постраждалих не надходило. У Костянтинівці пошкоджено газопровід, у Білозерському – приватний будинок", - ідеться у повідомленні.
Костянтинівка на Донеччині під обстрілами: відбувається евакуація, але понад 13 тис людей, 340 дітей поки залишаються – Філашкін09.10.24, 15:54 • 11408 переглядiв