На Донеччині армія рф атакувала Костянтинівку і ще три населених пункти за ніч

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56189 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 109315 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 147896 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 121353 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 113181 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115623 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 143017 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75482 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83922 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 179643 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
93 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 25869 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 26232 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 22130 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 19131 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 17221 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 147899 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 143020 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 179648 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517828 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597017 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6872 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34150 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33808 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35904 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59541 перегляди
Актуальне
На Донеччині армія рф атакувала Костянтинівку і ще три населених пункти за ніч

На Донеччині армія рф атакувала Костянтинівку і ще три населених пункти за ніч

Київ • УНН

 • 12216 перегляди

За добу зафіксовано 2691 обстріл по 10 населених пунктах Донеччини. Пошкоджено 26 цивільних об'єктів, у тому числі 23 житлові будинки, поранено одну людину в Ясній Поляні.

За добу зафіксовано 2691 обстріл російських військ, вночі армія рф атакувала 4 населених пункти на Донеччині, пошкоджено 26 цивільних об'єктів, у тому числі 23 житлові будинки, поранено одну людину в Ясній Поляні, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

"Одна людина зазнала поранень на Донеччині внаслідок російських атак. За минулу добу поліція зафіксувала 2 691 ворожий обстріл по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Курахове, Покровськ, Торецьк, селище Курахівка, села Комишуваха, Олександро-Калинове, Ступочки, Шахтарське, Щурове, Ясна Поляна", - повідомили у поліції у соцмережах.

Як зазначається, пошкоджено 26 цивільних об’єктів, з них 23 житлових будинки. Зокрема:

▪️ У Ясній Поляні ударом російського дрону поранено цивільну особу.

▪️ На Олександро-Калинове окупанти скинули авіа бомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – пошкодили 5 приватних осель.

▪️ По Шахтарському росіяни вдарили бомбою "УМПБ Д-30СН" - руйнувань зазнали 15 приватних будинків.

▪️ У Покровську ворожий дрон пошкодив приватний будинок.

▪️ У Кураховому пошкоджено багатоквартирний будинок, у Курахівці – приватне домогосподарство, у Комишувасі - господарчу споруду й трактор.

"Крім того, сьогодні вночі росія атакувала 4 населених пункти – Костянтинівку, Дружківку, Білозерське і Добропілля. Інформації про постраждалих не надходило. У Костянтинівці пошкоджено газопровід, у Білозерському – приватний будинок", - ідеться у повідомленні.

Костянтинівка на Донеччині під обстрілами: відбувається евакуація, але понад 13 тис людей, 340 дітей поки залишаються – Філашкін09.10.24, 15:54 • 11408 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
fab-250FAB-250
toretskТорецьк
kurakhoveКурахове
kostiantynivkaКостянтинівка
donetskДонецьк

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.34
Bitcoin
$86,860.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.09
Ethereum
$2,063.10