Костянтинівка на Донеччині під обстрілами: відбувається евакуація, але понад 13 тис людей, 340 дітей поки залишаються – Філашкін
Київ • УНН
У Костянтинівці введено тривалу комендантську годину через постійні обстріли. За місяць евакуювалося понад 2000 осіб, але в місті все ще залишаються 13800 людей, у тому числі 340 дітей.
У Костянтинівці введено тривалу комендантську годину, люди мають на добу лише 4 години для пересування. Керівник Донецької ОВА пояснив мету введення обмежень. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Голови Донецької облдержадміністрації.
Деталі
Зараз у Костянтинівці залишаються 13800 людей, 340 дітей. За місяць більше 2000 людей виїхало,
Посадовець також пояснив, що мета комендантської години в умовах постійних обстрілів – зберегти життя людей.
Ворог кожного дня обстрілює місто Костянтинівку керованими авіабомбами, балістичними ракетами, багато людей гине. Під час комендантської години люди можуть перейти до укриттів, бомбосховищ, а також виїзжати за межі області. Поліція та військові випускають людей.
Нагадаємо
За добу 8 жовтня російські війська вбили одного мирного жителя у Слов'янську Донецької області. Ще 12 людей отримали поранення внаслідок обстрілів на території регіону.
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