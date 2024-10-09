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Костянтинівка на Донеччині під обстрілами: відбувається евакуація, але понад 13 тис людей, 340 дітей поки залишаються – Філашкін

Київ • УНН

 • 11408 перегляди

У Костянтинівці введено тривалу комендантську годину через постійні обстріли. За місяць евакуювалося понад 2000 осіб, але в місті все ще залишаються 13800 людей, у тому числі 340 дітей.

У Костянтинівці введено тривалу комендантську годину, люди мають на добу лише 4 години для пересування. Керівник Донецької ОВА пояснив мету введення обмежень. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Голови Донецької облдержадміністрації.

Деталі

Зараз у Костянтинівці залишаються 13800 людей, 340 дітей. За місяць більше 2000 людей виїхало,

- повідомив Вадим Філашкін.

Посадовець також пояснив, що мета комендантської години в умовах постійних обстрілів – зберегти життя людей.

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Ворог кожного дня обстрілює місто Костянтинівку керованими авіабомбами, балістичними ракетами, багато людей гине. Під час комендантської години люди можуть перейти до укриттів, бомбосховищ, а також виїзжати за межі області. Поліція та військові випускають людей.

 – розповів начальник ОВА.

Нагадаємо

За добу 8 жовтня російські війська вбили одного мирного жителя у Слов'янську Донецької області. Ще 12 людей отримали поранення внаслідок обстрілів на території регіону.

Костянтинівка потрапила під вогонь ворожих "Смерчів": одна людина загинула, четверо - поранені04.09.24, 21:27 • 40440 переглядiв

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