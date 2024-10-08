На Донеччині через атаки рф одна людина загинула, 12 поранено
Київ • УНН
За добу 8 жовтня російські війська вбили одного мирного жителя у Слов'янську Донецької області. Ще 12 людей отримали поранення внаслідок обстрілів на території регіону.
Російські війська за минулу добу вбили одну людину у Слов'янську Донецької області, ще 12 людей отримали поранення на території регіону, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
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"За 8 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Слов'янську. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.
Обстріл Слов'янська: кількість поранених зросла до 7, прокурори фіксують наслідки удару07.10.24, 21:25 • 34726 переглядiв