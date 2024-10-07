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Обстріл Слов'янська: кількість поранених зросла до 7, прокурори фіксують наслідки удару

Обстріл Слов'янська: кількість поранених зросла до 7, прокурори фіксують наслідки удару

Київ • УНН

 • 34726 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Слов'янська загинув чоловік, 7 осіб поранено, пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів війни.

У результаті ворожого удару рф по Слов’янську кількість поранених зросла до семи, прокурори фіксують наслідки удару, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 7 жовтня 2024 року, о 17:10, під приціл російської армії потрапило місто Слов’янськ. Ворог атакував населений пункт, ймовірно, двома "УМПБ Д-30 СН". Засоби ураження поцілили у двір багатоквартирного будинку й на проїжджу частину.

Внаслідок обстрілу зазнав травм чоловік 44 років, котрий перебував в автомобілі. Його доставлено до лікарні, де він помер.

Також отримали поранення 25-річна мати, її донька 2 років та 13-річна дівчинка. Крім того, дістали тілесні ушкодження 3 жінок віком від 21 до 72 років. Ще у однієї мешканки діагностовано гостру реакцію на стрес.

У місті пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, автомобілі, автомийку.

Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП

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