Обстрел Славянска: количество раненых возросло до 7, прокуроры фиксируют последствия удара

В результате вражеского удара рф по Славянску количество раненых возросло до семи, прокуроры фиксируют последствия удара, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

«... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 7 октября 2024 года, в 17:10, под прицел российской армии попал город Славянск. Враг атаковал населенный пункт, вероятно, двумя «УМПБ Д-30 СН». Средства поражения попали во двор многоквартирного дома и на проезжую часть.

В результате обстрела получил травмы мужчина 44 лет, который находился в автомобиле. Он доставлен в больницу, где скончался.

Также получили ранения 25-летняя мать, ее дочь 2 лет и 13-летняя девочка. Кроме того, получили телесные повреждения 3 женщины в возрасте от 21 до 72 лет. Еще у одной жительницы диагностирована острая реакция на стресс.

В городе повреждены по меньшей мере 3 жилых дома, автомобили, автомойка.

Прокуроры на месте принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.