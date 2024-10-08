В Донецкой области из-за атак рф один человек погиб, 12 ранены

Российские войска за минувшие сутки убили одного человека в Славянске Донецкой области, еще 12 человек получили ранения на территории региона, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"За 8 октября россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Славянске. Еще 12 человек в области за сутки получили ранения", - написал Филашкин.

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