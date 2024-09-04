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Костянтинівка потрапила під вогонь ворожих "Смерчів": одна людина загинула, четверо - поранені

Київ • УНН

 • 40440 перегляди

російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині з РСЗВ "Смерч". Загинув чоловік 1985 року народження, поранено чотирьох людей віком від 38 до 65 років. Голова ОВА закликає до евакуації.

Армія рф вдарила із "Смерчів" по Костянтинівці, що на Донеччині. Щонайменше одна людина загинула, є поранені, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

"Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки", - повідомив голова ОВА.

За його словами, місто потрапило під вогонь "Смерчів" сьогодні ввечері. росіяни поцілили в промзону, вбили чоловіка 1985 року народження, поранили чотирьох людей від 38 до 65 років.

"Знову наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!" - резюмував Філашкін.

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: список населених пунктів 28.08.24, 16:47 • 21144 перегляди

Антоніна Туманова

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