Костянтинівка потрапила під вогонь ворожих "Смерчів": одна людина загинула, четверо - поранені
Київ • УНН
російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині з РСЗВ "Смерч". Загинув чоловік 1985 року народження, поранено чотирьох людей віком від 38 до 65 років. Голова ОВА закликає до евакуації.
Армія рф вдарила із "Смерчів" по Костянтинівці, що на Донеччині. Щонайменше одна людина загинула, є поранені, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
"Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки", - повідомив голова ОВА.
За його словами, місто потрапило під вогонь "Смерчів" сьогодні ввечері. росіяни поцілили в промзону, вбили чоловіка 1985 року народження, поранили чотирьох людей від 38 до 65 років.
"Знову наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!" - резюмував Філашкін.
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