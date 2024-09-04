Константиновка попала под огонь вражеских "Смерчей": один человек погиб, четверо - ранены
Киев • УНН
российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО «Смерч». Погиб мужчина 1985 года рождения, ранены четыре человека в возрасте от 38 до 65 лет. Председатель ОВА призывает к эвакуации.
Армия рф ударила из «Смерчей» по Константиновке, что в Донецкой области. По меньшей мере один человек погиб, есть раненые, сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
«По меньшей мере 1 человек погиб и 4 ранены в результате обстрела Константиновки», - сообщил глава ОГА.
По его словам, город попал под огонь «Смерчей» сегодня вечером. россияне попали в промзону, убили мужчину 1985 года рождения, ранили четырех человек от 38 до 65 лет.
«Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь своевременно!» - резюмировал Филашкин.
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