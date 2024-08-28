Киев • УНН
Координационный штаб поддержал решение о расширении зоны обязательной эвакуации семей с детьми в Донецкой области. Эвакуация будет проводиться из населенных пунктов Покровского и Краматорского районов.
Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения поддержал решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области. Члены Коордштаба согласовали соответствующее решение региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области, сообщает Минреинтеграции, передает УНН.
Речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского и Краматорского районов. В частности, из города Константиновка, сел Ижевка, Безымянное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Предтечино, Ступочки, Стенки, Федоровка, Красное, поселка Вишневое и сел Григорьевка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.
В более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и тому подобное.
Как отмечается, эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию Донецкой ОГА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911.
Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
Банки Покровська закриваються, з понеділка залишаться лише банкомати - ОВА28 августа 2024, 12:06 • 21510 просмотров