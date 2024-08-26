На Донеччині розширюють зону примусової евакуації сімей з дітьми
Київ • УНН
На Донеччині розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми через погіршення безпекової ситуації. До евакуації додано населені пункти Костянтинівської та Селидівської територіальних громад.
У Донецькій області розширюють зону примусової евакуації сімей з дітьми через погіршення безпекової ситуації, додано населені пункти Костянтинівської та Селидівської громад, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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"Розширюємо зону примусової евакуації сімей з дітьми на Донеччині", - зазначив Філашкін у Telegram.
З його слів, "у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС вирішили почати примусову евакуацію дітей із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів":
- Костянтинівська ТГ: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне.
- Селидівська ТГ: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.
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