В Донецкой области расширяют зону принудительной эвакуации семей с детьми
Киев • УНН
В Донецкой области расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми из-за ухудшения ситуации с безопасностью. К эвакуации добавлены населенные пункты Константиновской и Селидовской территориальных громад.
В Донецкой области расширяют зону принудительной эвакуации семей с детьми из-за ухудшения ситуации с безопасностью, добавлены населенные пункты Константиновской и Селидовской громад, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Детали
"Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области", - отметил Филашкин в Telegram.
По его словам, "в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решили начать принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из таких населенных пунктов":
- Константиновская ТГ: Константиновка, Ижевка, Безымянное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Предтечино, Ступочки, Стенки, Федоровка, Червоное.
- Селидовская ТГ: Вишневое, Григорьевка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.
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