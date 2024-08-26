В Донецкой области расширяют зону принудительной эвакуации семей с детьми из-за ухудшения ситуации с безопасностью, добавлены населенные пункты Константиновской и Селидовской громад, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области", - отметил Филашкин в Telegram.

По его словам, "в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решили начать принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из таких населенных пунктов":

Константиновская ТГ: Константиновка, Ижевка, Безымянное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Предтечино, Ступочки, Стенки, Федоровка, Червоное.

Селидовская ТГ: Вишневое, Григорьевка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.

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