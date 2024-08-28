На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: список населених пунктів
Київ • УНН
Координаційний штаб підтримав рішення про розширення зони обов'язкової евакуації сімей з дітьми в Донецькій області. Евакуація проводитиметься з населених пунктів Покровського та Краматорського районів.
Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення підтримав рішення про розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми на Донеччині. Члени Коордштабу погодили відповідне рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області, повідомляє Мінреінтеграції, передає УНН.
Йдеться про евакуацію із населених пунктів Покровського та Краматорського районів. Зокрема, з міста Костянтинівка, сіл Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне, селища Вишневе та сіл Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.
У більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.
Як зазначається, евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
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