Константиновка в Донецкой области под обстрелами: происходит эвакуация, но более 13 тыс человек, 340 детей пока остаются - Филашкин
Киев • УНН
В Константиновке введен длительный комендантский час из-за постоянных обстрелов. За месяц эвакуировалось более 2000 человек, но в городе все еще остаются 13800 человек, в том числе 340 детей.
В Константиновке введен длительный комендантский час, люди имеют в сутки только 4 часа для передвижения. Руководитель Донецкой ОВА объяснил цель введения ограничений. Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Председателя Донецкой облгосадминистрации.
Детали
Сейчас в Константиновке остаются 13800 человек, 340 детей. За месяц более 2000 человек выехало,
Чиновник также пояснил, что цель комендантского часа в условиях постоянных обстрелов - сохранить жизни людей.
Враг каждый день обстреливает город Константиновку управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами, много людей погибает. Во время комендантского часа люди могут перейти в укрытия, бомбоубежища, а также выезжать за пределы области. Полиция и военные выпускают людей.
Напомним,
За сутки 8 октября российские войска убили одного мирного жителя в Славянске Донецкой области. Еще 12 человек получили ранения в результате обстрелов на территории региона.
Константиновка попала под огонь вражеских "Смерчей": один человек погиб, четверо - ранены4 сентября 2024, 18:27 • 40162 просмотра