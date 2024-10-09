Константиновка в Донецкой области под обстрелами: происходит эвакуация, но более 13 тыс человек, 340 детей пока остаются - Филашкин

В Константиновке введен длительный комендантский час, люди имеют в сутки только 4 часа для передвижения. Руководитель Донецкой ОВА объяснил цель введения ограничений. Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Председателя Донецкой облгосадминистрации.

Детали

Сейчас в Константиновке остаются 13800 человек, 340 детей. За месяц более 2000 человек выехало,

Чиновник также пояснил, что цель комендантского часа в условиях постоянных обстрелов - сохранить жизни людей.

Враг каждый день обстреливает город Константиновку управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами, много людей погибает. Во время комендантского часа люди могут перейти в укрытия, бомбоубежища, а также выезжать за пределы области. Полиция и военные выпускают людей.