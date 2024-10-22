На Донецькому напрямку висока активність російської авіації - партизани
Київ • УНН
Партизани АТЕШ повідомляють про високу активність російської авіації в донецькому напрямку. У Слов'янську та Краматорську місцеві жителі чули вибухи.
Сьогодні дуже висока активність російської авіації донецькому напрямку. Про це повідомляють партизани АТЕШ, передає УНН.
"Російський літак пролетів у бік Донецька! Дуже висока активність російської авіації донецькому напрямку сьогодні", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляють місцеві пабліки, у Слов'янську та в Краматорську пролунали вибухи.
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