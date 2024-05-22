На Днепропетровщине есть прилет, рф атаковала инфраструктуру региона - ОВА

В Днепропетровской области есть прилет. Россияне атаковали инфраструктуру региона. Произошел пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"В Каменском районе сбили разведывательный беспилотник. Спасибо Защитникам неба! К сожалению, имеем в области и прилет. Враг атаковал инфраструктуру региона. Произошел пожар", - написал Лысак.

По его словам, детали уточняются.

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В результате ударов российских войск по Харькову уже 10 пострадавших, четверо из которых госпитализировали.