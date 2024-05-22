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На Дніпропетровщині є приліт, рф атакувала інфраструктуру регіону - ОВА

Київ • УНН

 • 14883 перегляди

Російські війська атакували інфраструктуру в Дніпропетровській області, що призвело до пожежі, а в Кам'янському районі був збитий розвідувальний безпілотник.

У Дніпропетровській області є приліт. Росіяни атакували інфраструктуру регіону. Сталася пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

"У Кам’янському районі збили розвідувальний безпілотник. Дякую оборонцям неба! На жаль, маємо в області і приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. Сталася пожежа", - написав Лисак.

За його словами, деталі уточнюються.

Доповнення

Внаслідок ударів російських військ по Харкову вже 10 постраждалих, четверо із яких госпіталізували.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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