На Дніпропетровщині є приліт, рф атакувала інфраструктуру регіону - ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували інфраструктуру в Дніпропетровській області, що призвело до пожежі, а в Кам'янському районі був збитий розвідувальний безпілотник.
У Дніпропетровській області є приліт. Росіяни атакували інфраструктуру регіону. Сталася пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"У Кам’янському районі збили розвідувальний безпілотник. Дякую оборонцям неба! На жаль, маємо в області і приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. Сталася пожежа", - написав Лисак.
За його словами, деталі уточнюються.
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