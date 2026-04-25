На данный момент только Затока - Зеленский сообщил об украинской команде, которая делится экспертизой в защите неба в Азербайджане
Киев • УНН
Президент Зеленский в Азербайджане встретился с украинской экспертной командой, которая делится опытом защиты неба и инфраструктуры. Эксперты доложили о результатах работы по программе оборонного сотрудничества, Украина расширяет сотрудничество, начиная с дронов.
В Азербайджане работает украинская экспертная команда, которая делится опытом и экспертизой в защите неба, и Президент Владимир Зеленский встретился с ней, сообщили в Офисе Президента в субботу, пишет УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский встретился "с украинской экспертной командой, которая в Азербайджане делится опытом и экспертизой в защите неба и объектов критической инфраструктуры".
Начал визит в Азербайджан с встречи с нашей экспертной командой, которая делится украинским опытом по защите неба. Украина всегда настроена на взаимодействие, которое усиливает и нас, и партнеров. У нас есть особый опыт безопасности, который может помочь другим народам. Работаем уже по трем направлениям: Ближний Восток и регион Залива, Европейский Союз и предметно – с Азербайджаном. Помимо взаимодействия в сфере безопасности сегодня будем работать, чтобы углубить сотрудничество в энергетике, экономике и гуманитарном треке. Слава Украине!
Глава государства, как указали в ОП, заслушал доклад о первых результатах работы экспертной команды. Украинские эксперты доложили, что работают в рамках международной программы оборонного сотрудничества, которую инициировала Украина, предоставляют экспертизу по защите критической и гражданской инфраструктуры от воздушных атак, анализируют имеющиеся возможности и прорабатывают дальнейшие направления сотрудничества.
"Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит расширять сотрудничество с партнерами в сфере защиты от дронов и других воздушных угроз", - отметили в ОП.
