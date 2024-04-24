На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прозвучало 60 взрывов

Российские войска за прошедшие сутки 20 раз из минометов обстреляли приграничье Черниговской области, зафиксировано 60 взрывов. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщило в среду Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска в двенадцати случаях нанесли удары из минометов по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 60 взрывов", - говорится в сообщении представительства в Facebook.

В частности, вражеские обстрелы зафиксировали:

Новгород-Северская громада - 43 взрыва:

19 взрывов (приходы, вероятно, из миномета калибра 120 мм и неуправляемых авиационных ракет) было в направлении Гремяча;

два взрыва (приходы, вероятно, из миномета калибра 120 мм) было в направлении Красный Хутор;



два взрыва (неизвестные взрывные устройства, сброшенные с беспилотного летательного аппарата) в направлении села Бучки;



20 взрывов (приходы, вероятно, из РСЗО) зафиксировали в направлении Воробьевки.



Семеновская громада:

девять взрывов (приходы, вероятно, из миномета калибра 120 мм) в направлении села Лубяное.

Сновская громада:

восемь взрывов (приходы, вероятно, из миномета калибра 82 мм) в районе Клюсов.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

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