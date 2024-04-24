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На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прозвучало 60 взрывов
Российские войска 20 раз обстреляли из минометов границу Черниговской области, вызвав 60 взрывов, но о жертвах не сообщается.
Украина берет аварийную помощь электричеством из соседних стран, есть ограничения в Харьковской области и в Кривом Роге - Минэнерго
Украина получает экстренную помощь от соседних стран для дополнения собственной генерации и импорта электроэнергии, причем ограничения сейчас действуют в Харьковской области и Кривом Роге из-за недостатка электроэнергии в сети.
В Киеве уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см: подтоплений не зафиксировано - КГВА
В Киеве уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см, достигнув отметки 644 см над "0", но подтоплений в городе не зафиксировано.
В Одессе после утренней атаки рф обесточена часть Хаджибейского района - ДТЭК
Часть Хаджибейского района Одессы была обесточена после утренней атаки российской армии, энергетики работают над восстановлением электроснабжения до конца дня.
Собирал информацию об объектах ВСУ: задержан агент рф, который наводил российские ракеты на Одессу
В Одесской области задержали местного жителя, который помогал российской разведке, собирал информацию о расположении украинских военных объектов и средств противовоздушной обороны объектов и средств противовоздушной обороны, а также передавал персональные данные прокуроров и следователей СБУ в рф для возможного уничтожения с помощью ракетных ударов.
Более половины новостроек в Украине столкнулись с судами по земле - Опендатабот
Более половины (54%) строящихся в Украине жилых комплексов сталкиваются с земельными спорами, причем некоторые застройщики забывают возобновлять договоры аренды земли или начинают строительство без надлежащих разрешений.
ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлы", ракетной установке на юге Ливана после атаки на Израиль
Израильские ВВС нанесли удар по ракетной установке на юге Ливана вскоре после того, как она была использована для атаки на общину в Израиле, а также нанесли удар по военному комплексу "Хезболлы".
Спутниковые снимки подтверждают сильный пожар на нефтебазе в смоленской области рф
Масштабный пожар на нефтебазе в смоленской области россии вспыхнул после атаки БПЛА. Это подтверждают спутниковые снимки.
В Риге власти призвали граждан навести порядок в подвалах для создания укрытий
В Риге власти призвали граждан очистить подвалы и приспособить их в качестве укрытия для целей гражданской обороны.
еЧерга для автобусов: на 10 пунктах пропуска с Молдовой с сегодняшнего дня можно выбрать время пересечения границы
С сегодняшнего дня, 24 апреля, автобусы могут выбирать время пересечения границы на 10 пунктах пропуска с Молдовой в рамках сервиса электронной очереди.