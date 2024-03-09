На Черниговщине пограничники спасли мужчину, который оказался под завалами после вражеского обстрела

Правоохранители Черниговской области вместе с пограничниками эвакуировали в больницу раненого мужчину, который получил травмы в результате обстрела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины и полицию Черниговской области.

Детали

По информации пограничников, сегодня после обеда российские войска открыли огонь по одному из хозяйств в Семеновской громаде. В результате обстрела потолок погреба, где находился 51-летний мужчина, обвалился, и он получил травму ног.

Пограничники и полицейские спасли мужчину, помогли ему выбраться из опасной зоны, и доставили его в медицинское учреждение объяснили в ГПСУ. Сейчас пострадавшему мирному мужчине оказывают медицинскую помощь.

Пограничников пытались подкупить 968 раз за последние 2 года - ГПСУ