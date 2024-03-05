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Пограничников пытались подкупить 968 раз за последние 2 года - ГПСУ

Пограничников пытались подкупить 968 раз за последние 2 года - ГПСУ

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 15:51  •  11491 просмотра

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За последние два года пограничники предотвратили 968 попыток взяточничества на общую сумму более 10 миллионов гривен.

За последние два года пограничниками прекращено 968 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму более 10 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

С начала введения военного положения пограничниками пресечено 968 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму более 10 миллионов гривен. 42 из них, - на сумму более 630 тысяч гривен, - прекращено в течение февраля этого года,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что большинство попыток подкупа правоохранителей пытались осуществить граждане Украины - мужчины призывного возраста, которые пытались таким образом избежать мобилизации и выехать за границу. Обо всех случаях проинформирована Нацполиция.

Напомним

Двое львовян хотели наладить бизнес по вывозу мужчин за границу, которым запрещено покидать страну. Они пытались подкупить пограничника за девять тысяч долларов, однако он отказал в сотрудничестве, и сообщил об их намерениях в полицию.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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lvovЛьвов
Прикордонників намагалися підкупити 968 разів за останні 2 роки - ДПСУ
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