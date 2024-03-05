Прикордонників намагалися підкупити 968 разів за останні 2 роки - ДПСУ
Київ • УНН
За останні два роки прикордонники запобігли 968 спробам хабарництва на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.
За останні два роки прикордонниками припинено 968 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише УНН.
З початку введення воєнного стану прикордонниками припинено 968 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. 42 із них, – на суму понад 630 тисяч гривень, – припинено протягом лютого цього року,
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Зазначається, що більшість спроб підкупу правоохоронців намагались здійснити громадяни України – чоловіки призовного віку, які намагалися у такий спосіб уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Про усі випадки проінформовано Нацполіцію.
Нагадаємо
Двоє львів’ян хотіли налагодити бізнес із вивезення чоловіків за кордон, яким заборонено покидати країну. Вони намагались підкупити прикордонника за дев’ять тисяч доларів, однак він відмовив у співпраці, й повідомив про їхні наміри поліцію.