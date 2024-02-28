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9000 доларів за налагодження схеми із нелегального виїзду за кордон ухилянтів: прикордонники затримали організаторів злочинної схеми

Київ • УНН

 • 26255 перегляди

Двоє чоловіків зі Львова були затримані після спроби підкупити прикордонника 9 000 доларів США за допомогу у переправленні через кордон осіб, яким заборонено виїзд з України, але прикордонник відмовився і повідомив про них.

9000 доларів за налагодження схеми із нелегального виїзду за кордон ухилянтів: прикордонники затримали організаторів злочинної схеми

Двоє львів’ян хотіли налагодити бізнес із вивезення чоловіків за кордон, яким заборонено покидати країну. Вони намагались підкупити прикордонника за дев’ять тисяч доларів, однак він відмовив у співпраці, й повідомив про їхні наміри поліцію. Про випадок розповіли у пресслужбі ДПСУ, передає УНН.

Прикордонники викрили двох львів’ян, які організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Ділки підшукували "клієнтів" та обіцяли їм перетин через чинні пункти пропуску. Щоб реалізувати затіяне, планували "підкупити" прикордонника за $9000. Охоронець кордону від хабаря відмовився, а фігурантів затримали.

– повідомили у ДПСУ.

Деталі

За даними правоохоронців нажитись на ухилянтах від строкової служби хотіли 32-річний чоловік та 62-річна жінка. Зазначається, що вони гарантували своїм "клієнтам" безперешкодний перетин кордону через чинні пункти пропуску. Але не встигли домовитись про незаконний трансфер із прикордонниками.

У Держприкордонслужбі розповіли, що переправники, пропонуючи хабар у 9000 доларів прикордоннику з відділу "Краківець", були переконані у процвітанні "бізнесу" із нелегального перетину кордону для ухилянтів.

Нині фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК. Обом оголосили про підозри у вчинені кримінальних правопорушень: за ч. 3 ст. 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" та  ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Крім того, затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Семеро "ухилянтів" збиралися перепливати Тису, щоб потрапити в Румунію26.02.24, 03:25 • 32671 перегляд

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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