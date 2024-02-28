9000 долларов за налаживание схемы по нелегальному выезду за границу уклонистов: пограничники задержали организаторов преступной схемы
Киев • УНН
Двое мужчин из Львова были задержаны после попытки подкупить пограничника 9 000 долларов США за помощь в переправке через границу лиц, которым запрещен выезд из Украины, но пограничник отказался и сообщил о них.
Двое львовян хотели наладить бизнес по вывозу мужчин за границу, которым запрещено покидать страну. Они пытались подкупить пограничника за девять тысяч долларов, однако он отказал в сотрудничестве, и сообщил об их намерениях в полицию. О случае рассказали в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.
Пограничники разоблачили двух львовян, которые организовали схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Дельцы подыскивали "клиентов" и обещали им пересечение через действующие пункты пропуска. Чтобы реализовать затею, планировали "подкупить" пограничника за $9000. Охранник границы от взятки отказался, а фигурантов задержали.
Детали
По данным правоохранителей нажиться на уклонистах от срочной службы хотели 32-летний мужчина и 62-летняя женщина. Отмечается, что они гарантировали своим "клиентам" беспрепятственное пересечение границы через действующие пункты пропуска. Но не успели договориться о незаконном трансфере с пограничниками.
В Госпогранслужбе рассказали, что переправщики, предлагая взятку в 9000 долларов пограничнику из отдела "Краковец", были убеждены в процветании "бизнеса" по нелегальному пересечению границы для уклонистов.
Сейчас фигурантов задержали в порядке ст. 208 УПК. Обоим объявили о подозрениях в совершении уголовных правонарушений: по ч. 3 ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" и ч. 3 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
Кроме того, задержанным избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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9000 долларов за налаживание схемы по нелегальному выезду за границу уклонистов: пограничники задержали организаторов преступной схемы
Двое мужчин из Львова были задержаны после попытки подкупить пограничника 9 000 долларов США за помощь в переправке через границу лиц, которым запрещен выезд из Украины, но пограничник отказался и сообщил о них.
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