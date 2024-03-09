На Чернігівщині прикордонники врятували чоловіка, який опинився під завалами після ворожого обстрілу
Київ • УНН
Прикордонники та поліція врятували 51-річного чоловіка, який опинився під завалами після того, як російський обстріл обрушив перекриття підвалу в Чернігівській області, травмувавши йому ноги.
Правоохоронці Чернігівської області разом з прикордонниками евакуювали до лікарні пораненого чоловіка, який отримав травми в результаті обстрілу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України та поліцію Чернігівської області.
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За інформацією прикордонників, сьогодні після обіду російські війська відкрили вогонь по одному з господарств у Семенівській громаді. Внаслідок обстрілу стеля льоху, де знаходився 51-річний чоловік, обвалилася, і він отримав травму ніг.
Прикордонники та поліцейські врятували чоловіка, допомігши йому вибратись з небезпечної зони, та доставили його до медичного закладу
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