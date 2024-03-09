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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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На Чернігівщині прикордонники врятували чоловіка, який опинився під завалами після ворожого обстрілу

Київ • УНН

 • 29849 перегляди

Прикордонники та поліція врятували 51-річного чоловіка, який опинився під завалами після того, як російський обстріл обрушив перекриття підвалу в Чернігівській області, травмувавши йому ноги.

На Чернігівщині прикордонники врятували чоловіка, який опинився під завалами після ворожого обстрілу

Правоохоронці Чернігівської області разом з прикордонниками евакуювали до лікарні пораненого чоловіка, який отримав травми в результаті обстрілу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України та поліцію Чернігівської області.

Деталі

За інформацією прикордонників, сьогодні після обіду російські війська відкрили вогонь по одному з господарств у Семенівській громаді. Внаслідок обстрілу стеля льоху, де знаходився 51-річний чоловік, обвалилася, і він отримав травму ніг.

Прикордонники та поліцейські врятували чоловіка, допомігши йому вибратись з небезпечної зони, та доставили його до медичного закладу

пояснили в ДПСУ. Наразі потерпілому мирному чоловікові надають медичну допомогу.

Прикордонників намагалися підкупити 968 разів за останні 2 роки - ДПСУ05.03.24, 17:51 • 27217 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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