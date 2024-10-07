На Черниговщине нашли часть вражеской ракеты Х-59 на Черниговщине
Киев • УНН
Саперы ГСЧС изъяли и обезвредили часть российской управляемой авиационной ракеты Х-59 на Черниговщине. ГСЧС напоминает о необходимости сообщать о находках боеприпасов на номер «101».
На Черниговщине саперы изъяли часть вражеской управляемой авиационной ракеты Х-59, сообщили в понедельник в ГСЧС, передает УНН.
Детали
Остатки взрывоопасного предмета были найдены на открытой территории. Их изъяли, транспортировали к специально подготовленному месту и взорвали.
В ГСЧС напомнили, что если вы нашли остатки боеприпасов - ни в коем случае не прикасайтесь к ним и сообщайте на номер "101".
Дополнение
В Полтавской области, после одной из недавних воздушных атак обнаружили вражеский ударный БПЛА, у которого не сдетонировала боевая часть. Ее обезвредили на месте обнаружения находки.