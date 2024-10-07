На Чернігівщині знайшли частину ворожої ракети Х-59
Київ • УНН
Сапери ДСНС вилучили та знешкодили частину російської керованої авіаційної ракети Х-59 на Чернігівщині. ДСНС нагадує про необхідність повідомляти про знахідки боєприпасів на номер "101".
На Чернігівщині сапери вилучили частину ворожої керованої авіаційної ракети Х-59, повідомили у понеділок у ДСНС, передає УНН.
Деталі
Залишки вибухонебезпечного предмету було знайдено на відкритій території. Їх вилучили, транспортували до спеціально підготовленого місця та підірвали.
В ДСНС нагадали, що якщо ви знайшли залишки боєприпасів – у жодному разі не торкайтеся до них і повідомляйте на номер "101".
Доповнення
У Полтавській області, після однієї з нещодавніх повітряних атак виявили ворожий ударний БПЛА, у якого не здетонувала бойова частина. Її знешкодили на місці виявлення знахідки.