На Полтавщині виявили ворожий безпілотник, у якого не здетонувала бойова частина

У Полтавській області, після однієї з нещодавніх повітряних атак виявили ворожий ударний БПЛА, у якого не здетонувала бойова частина. Її знешкодили на місці виявлення знахідки. Про це повідомляє ГУ НП в Полтавській області, пише УНН.

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"Оглянувши БПЛА, вибухотехніки встановили, що це ударний літальний апарат "Герань-2". Враховуючи небезпеку переміщення ворожого пристрою, сапери поліції, оглянувши пошкоджений БПЛА, знешкодили бойову частину та вивезли її в безпечне місце для знищення шляхом підриву", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів категорично заборонено. У разі їх виявлення необхідно відразу звертатися до поліції.

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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що компоненти у ворожих безпілотниках щоразу різні.

"Якщо на початку, наприклад, іранські дрони, які вони запускали, спостерігалося, що там у 10 - 20 об'єктах, які приходили на дослідження, компонування схем було приблизно однакове, тобто це було серійне виробництво, то нині вони збирають локальну партію з того, що є в наявності. Але знову ж таки, це зброя, вона летить та завдає зла", - зазначив Рувін.