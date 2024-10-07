На Полтавщине обнаружили вражеский беспилотник, у которого не сдетонировала боевая часть
Киев • УНН
В Полтавской области обнаружили ударный БПЛА «Герань-2», у которого не сдетонировала боевая часть. Взрывотехники полиции обезвредили ее на месте и вывезли для безопасного уничтожения.
В Полтавской области, после одной из недавних воздушных атак обнаружили вражеский ударный БПЛА, у которого не сдетонировала боевая часть. Ее обезвредили на месте обнаружения находки. Об этом сообщает ГУ НП в Полтавской области, пишет УНН.
Детали
«Осмотрев БПЛА, взрывотехники установили, что это ударный летательный аппарат «Герань-2». Учитывая опасность перемещения вражеского устройства, саперы полиции, осмотрев поврежденный БПЛА, обезвредили боевую часть и вывезли ее в безопасное место для уничтожения путем подрыва», - говорится в сообщении.
Правоохранители напомнили, что самостоятельно перемещать или касаться остатков ракет и неразорвавшихся боеприпасов категорически запрещено. В случае их обнаружения необходимо сразу обращаться в полицию.
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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что компоненты во вражеских беспилотниках каждый раз разные.
«Если в начале, например, иранские дроны, которые они запускали, наблюдалось, что там в 10 - 20 объектах, которые приходили на исследования, компоновка схем была примерно одинаковая, то есть это было серийное производство, то сейчас они собирают локальную партию из того, что есть в наличии. Но опять же, это оружие, оно летит и наносит зло», - отметил Рувин.