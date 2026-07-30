На Черниговщине начальнику ТЦК объявили подозрение из-за фиктивных данных о мобилизации 21 человека

На Черниговщине начальнику одного из районных ТЦК и СП сообщили о подозрении из-за внесения в реестр "Оберег" ложных данных о мобилизации 21 военнообязанного. По данным следствия, чиновник мог искусственно улучшать показатели выполнения мобилизационного плана. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщено о подозрении начальнику одного из районных ТЦК и СП Черниговской области. Ему инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе (ч. 1, ч. 3 ст. 362 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2026 года, исполняя обязанности начальника районного ТЦК и СП, чиновник вносил в реестр "Оберег" заведомо ложные сведения о якобы мобилизации военнообязанных в боевую воинскую часть. На самом деле ни один из них не был призван и не проходил службу.

Таким образом в реестр внесли ложные данные относительно 21 военнообязанного. По версии следствия, чиновник делал это, чтобы искусственно улучшить показатели выполнения мобилизационного плана.

Нарушения выявили во время служебного расследования. Во время обысков изъяли служебную документацию, а представители воинской части подтвердили, что ни один из указанных граждан не был зачислен в ее личный состав.

Чиновника задержали 23 июля 2026 года в Одессе. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога почти 2 млн грн, который уже внесен.

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