В Черниговской области из-за атак рф без света около 1700 домов

Из-за ударов российских войск около 1700 домохозяйств в пограничье Черниговской области остаются без света. Об этом рассказал во вторник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, передает УНН.

россияне наносят удары по объектам энергетики, бьют по гражданской инфраструктуре. По состоянию на сейчас, то около 1700 домохозяйств в пограничье находится без электроснабжения - рассказал Чаус.

По его словам, динамика разрушений жилья увеличивается. ОВА пытается восстанавливать все поврежденные здания.

Напомним

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, по Черниговской области с начала года оккупанты запустили более 11 тысяч снарядов.