В Черниговской области из-за атак рф без света около 1700 домов
Киев • УНН
Из-за ударов российских войск около 1700 домохозяйств на границе Черниговской области остались без электроснабжения. Глава ОВА Вячеслав Чаус сообщил об увеличении разрушений жилья и попытках восстановить поврежденные здания.
Из-за ударов российских войск около 1700 домохозяйств в пограничье Черниговской области остаются без света. Об этом рассказал во вторник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, передает УНН.
россияне наносят удары по объектам энергетики, бьют по гражданской инфраструктуре. По состоянию на сейчас, то около 1700 домохозяйств в пограничье находится без электроснабжения
По его словам, динамика разрушений жилья увеличивается. ОВА пытается восстанавливать все поврежденные здания.
Напомним
По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, по Черниговской области с начала года оккупанты запустили более 11 тысяч снарядов.