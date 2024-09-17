На Чернігівщині через атаки рф без світла близько 1700 осель
Київ • УНН
Через удари російських військ близько 1700 домогосподарств на прикордонні Чернігівської області залишились без електропостачання. Очільник ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про збільшення руйнувань житла та спроби відновити пошкоджені будівлі.
Через удари російських військ близько 1700 домогосподарств на прикордонні Чернігівської області залишаються без світла. Про це розповів у вівторок очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону, передає УНН.
росіяни завдають удари по об’єктах енергетики, б’ють по цивільній інфраструктурі. Станом на зараз, то близько 1700 домогосподарств на прикордонні знаходиться без електропостачання
За його словами, динаміка руйнувань житла збільшується. ОВА намагається відновлювати всі пошкоджені будівлі.
Нагадаємо
За словами очільника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, по Чернігівщині з початку року окупанти запустили понад 11 тисяч снарядів.