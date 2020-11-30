На Буковине количество заболевших COVID-19 почти сравнялось с выздоровевшими
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 210 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 195 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 33 942 случаев болезни. За последние сутки 195 человек выздоровели, 15 429 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 650 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 658 образцов.
Напомним, в Украине состоянию на 30 ноября зафиксировано 732 тыс. случаев COVID-19, прирост за сутки — 9 946. За минувшие сутки в стране 114 летальных случаев, выздоровел — 5771 человек. За все время пандемии в Украине выздоровели более 345 тыс. человек, летальных случаев — 12327.
Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.
В то же время пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что возможность локдауна сохраняется, однако пока точной даты нет. Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг введение локдауна с 23 декабря, а глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что в правительстве пока нет финальной модели локдауна.